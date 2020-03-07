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В Иране от коронавируса умерла депутат парламента

В Иране от коронавируса умерла депутат парламента
15:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Новоизбранная депутат парламента Ирана Фатима Рахбар умерла от коронавируса COVID-19 в субботу.

Новоизбранная депутат парламента Ирана от Консервативной партии Фатима Рахбар скончалась от коронавируса COVID-19 в субботу, 7 марта. Об этом сегодня сообщило агентство Tasnim.

После положительного результата теста несколько дней назад Рахбар была доставлена в больницу в северном Тегеране. Ее подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

Агентство пишет, что заболевание также подтвердили у нескольких высокопоставленных чиновников, включая заместителя министра здравоохранения и пятерых парламентариев.

Коронавирусная волна: В Еврокомиссии готовятся к скачку количества зараженных

6 марта сообщалось, что в Иране 124 человека погибли, а 913 полностью вылечились.

Напомним, общее число зараженных коронавирусом Covid-19 в мире продолжает расти и на утро субботы, 7 марта, составило 100 тыс. 840 человек

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Иран, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в Иране, Фатима Рахбар.
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