В Иране от коронавируса умерла депутат парламента

Новости мира:Новоизбранная депутат парламента Ирана Фатима Рахбар умерла от коронавируса COVID-19 в субботу.

Новоизбранная депутат парламента Ирана от Консервативной партии Фатима Рахбар скончалась от коронавируса COVID-19 в субботу, 7 марта. Об этом сегодня сообщило агентство Tasnim.

После положительного результата теста несколько дней назад Рахбар была доставлена в больницу в северном Тегеране. Ее подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

Агентство пишет, что заболевание также подтвердили у нескольких высокопоставленных чиновников, включая заместителя министра здравоохранения и пятерых парламентариев.

6 марта сообщалось, что в Иране 124 человека погибли, а 913 полностью вылечились.

Напомним, общее число зараженных коронавирусом Covid-19 в мире продолжает расти и на утро субботы, 7 марта, составило 100 тыс. 840 человек