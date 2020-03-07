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Коронавирусная волна: В Еврокомиссии готовятся к скачку количества зараженных

Коронавирусная волна: В Еврокомиссии готовятся к скачку количества зараженных
14:48 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В ЕС ожидают резкого всплеска среди количества зараженных коронавирусом.

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что в ближайшие недели страны Европейского союза ожидает всплеск числа случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

При этом она добавила, что сейчас время для рациональных и ясных решений, основанных на науке и последних рекомендациях в области эпидемиологии.

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Также Кириакидес заявила, что ожидаемый скачок числа случаев заражения коронавирусом станет испытанием для врачей.

Напомним, по состоянию на 6 марта, количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 100 тыс. человек. При этом большинство случаев инфицирования было зафиксировано в Китае - 80 556. Более тысячи случаев заболевания зарегистрированы еще в трех странах - Южной Корее (6593), Иране (4747) и Италии (3858).

Кроме того, в Европейском союзе лишь в 3 из 27 стран не выявлено ни одного случая заражения.

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Добавим, что в ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение COVID-19 летом. При этом директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что вирус может сохранить способность распространяться.

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ЕС, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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