В ОАЭ зарегистрировали более десятка новых случаев заражения на коронавирус

Новости мира:Медики в ОАЭ зафиксировали более 10 новых случаев заражения на коронавирус.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов заявили о 14 новых случаях заражения коронавирусом на территории страны.

Об этом сообщило в понедельник Министерство здравоохранения ОАЭ, передает WAM.

Как сообщили в Минздраве ОАЭ, среди зараженных - четверо эмиратцев, трое итальянцев, двое бангладешцев, двое непальцев, росссиянин, индеец и сириец.

"Эти случаи были выявлены в результате обследования тех, кто контактировал с ранее больными и взятыми на карантин", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в ОАЭ закрыли детсады из-за коронавируса.