В Саудовской Аравии заявили, что не видят смысла в новой встрече с РФ

Новости мира:Принц Саудовской Аравии говорит, проводит встречу ОПЕК+ с РФ в мае нет необходимости.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман заявил, что не видит необходимости в проведении встречи ОПЕК+ в мае-июне. Об этом сообщает Reuters.

"Я не вижу смысла в проведении встреч в мае-июне, которые лишь продемонстрировали бы нашу неспособность проявить внимание к тому, что мы должны были сделать в подобном кризисе, и принять необходимые меры", - сказал принц Абдулазиз бен Салман.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что, по его мнению, на восстановление котировок нефти уйдет несколько месяцев.

Он при этом не исключил заключения новых соглашений со странами ОПЕК, "двери не закрыты", сказал министр. Очередные встречи должны пройти в мае-июне.

Напомним, "Роснефть" планирует увеличить добычу нефти, сразу же по окончании сделки с ОПЕК+.