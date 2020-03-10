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В Саудовской Аравии заявили, что не видят смысла в новой встрече с РФ

В Саудовской Аравии заявили, что не видят смысла в новой встрече с РФ
17:29 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости мира:Принц Саудовской Аравии говорит, проводит встречу ОПЕК+ с РФ в мае нет необходимости.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман заявил, что не видит необходимости в проведении встречи ОПЕК+ в мае-июне. Об этом сообщает Reuters.

"Я не вижу смысла в проведении встреч в мае-июне, которые лишь продемонстрировали бы нашу неспособность проявить внимание к тому, что мы должны были сделать в подобном кризисе, и принять необходимые меры", - сказал принц Абдулазиз бен Салман.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что, по его мнению, на восстановление котировок нефти уйдет несколько месяцев.

ОПЕК и Россия не смогли договориться: цены на нефть упали на 30%

Он при этом не исключил заключения новых соглашений со странами ОПЕК, "двери не закрыты", сказал министр. Очередные встречи должны пройти в мае-июне.

Напомним, "Роснефть" планирует увеличить добычу нефти, сразу же по окончании сделки с ОПЕК+.

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Россия, Саудовская Аравия, ОПЕК, Абдулазиз бен Салман.
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