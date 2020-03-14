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Суббота, 14.03.2020
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Обстрел американской базы в Ираке: ранены пять человек

Обстрел американской базы в Ираке: ранены пять человек
22:00 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Вследствие обстрелов в Ираке ранены трое военных возглавляемой США коалиции и двое иракцев.

Вследствие ракетной атаки на военную базу Таджи в Ираке ранения получили трое военных коалиции под руководством США.

Об этом в Twitter заявил представитель коалиции Майлз Каггинс, сообщает "Европейская правда".

"(Коалиция) подтверждает, что по крайней мере 25 ракет калибра 107-мм нанесли удар по иракской базе "Лагерь Таджи", где размещены войска коалиции, 14 марта в 10:51 (иракское время). Трое членов коалиции и двое иракцев ранены", - заявил представитель коалиции, добавив, что расследования продолжаются.

В пятницу США ответили на ракетную атаку, состоявшуюся в среду, авиаударами по складам вооружений, которыми, по их словам, пользовались члены поддерживаемой Ираном шиитской группировки "Катаиб Хезболла".

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Однако военные Ирака заявили, что в этих авиационных ударах погибли пять силовиков и гражданский.

Эскалация отношений между Соединенными Штатами и Ираном в последние месяцы в основном разворачивается на иракской земле.

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Лагерь Таджи - иракская база, где размещаются сотрудники возглавляемой США Международной коалиции по подготовке и консультированию антитеррористических миссий.

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США, Иран, Ирак, Лагерь Таджи.
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