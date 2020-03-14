Обстрел американской базы в Ираке: ранены пять человек

Новости мира:Вследствие обстрелов в Ираке ранены трое военных возглавляемой США коалиции и двое иракцев.

Вследствие ракетной атаки на военную базу Таджи в Ираке ранения получили трое военных коалиции под руководством США.

Об этом в Twitter заявил представитель коалиции Майлз Каггинс, сообщает "Европейская правда".

"(Коалиция) подтверждает, что по крайней мере 25 ракет калибра 107-мм нанесли удар по иракской базе "Лагерь Таджи", где размещены войска коалиции, 14 марта в 10:51 (иракское время). Трое членов коалиции и двое иракцев ранены", - заявил представитель коалиции, добавив, что расследования продолжаются.

В пятницу США ответили на ракетную атаку, состоявшуюся в среду, авиаударами по складам вооружений, которыми, по их словам, пользовались члены поддерживаемой Ираном шиитской группировки "Катаиб Хезболла".

Однако военные Ирака заявили, что в этих авиационных ударах погибли пять силовиков и гражданский.

Эскалация отношений между Соединенными Штатами и Ираном в последние месяцы в основном разворачивается на иракской земле.

Лагерь Таджи - иракская база, где размещаются сотрудники возглавляемой США Международной коалиции по подготовке и консультированию антитеррористических миссий.