В Иране погибли сотни человек во время "лечения" спиртом

Новости мира:В Иране, где закон запрещает употребление алкоголя, 300 человек умерли и более 1000 отравились от употребления метанола.

В Иране 300 человек погибли и 1 тыс. отравились, употребляя спиртное в попытках защититься от коронавируса. Об этом сообщает АР.

"По всей Исламской Республике около 300 человек погибли и более 1000 человек отравились от употребления метанола", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это происходит на фоне распространения по всем социальным сетям в Иране сомнительных предположений о том, что британский школьный учитель и другие вылечились от коронавируса с помощью виски и меда. А ввиду призывов об использовании дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе некоторые иранцы ошибочно полагают, что употребление алкоголя убьет вирус в их организме.

"Вирус распространяется, и люди просто умирают, и я думаю, что они еще в меньшей степени осознают тот факт, что существуют другие опасности", - сказал доктор Кнут Эрик Ховда, клинический токсиколог из Осло, который изучает отравление метанолом.

По его мнению, продолжение самолечения спиртом приведет только к ухудшению и без того опасной ситуации.

Ранее сообщалось, что в результате употребления фальсифицированного алкоголя в Иране за несколько недель скончались более 200 человек.

У большинства людей новый коронавирус вызывает легкие или умеренные симптомы, такие как лихорадка и кашель, которые проходят через две-три недели. Для некоторых, особенно пожилых людей и людей с существующими проблемами со здоровьем, это может привести к более серьезным заболеваниям, включая пневмонию или смерть.

На данный момент не существует лекарств от коронавирусной болезни Covid-19. Ученые и врачи продолжают изучать вирус и искать эффективные методы лечения и вакцины.

По данным Worldmeters, по состоянию на утро 27 марта в мире заражены коронавирусом 533 015 человек, из них 124 387 выздоровели и 24 093 умерли.