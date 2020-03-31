Как коронавирус передается человеку: врачи показали видео

В Израиле сделали наглядный ролик о механизме передачи коронавируса в обществе. Видео было опубликовано в Telegram-канале Los Solomas и быстро разлетелось в сети (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). "Наглядно показали, как передается инфекция. Посмотрите и будьте осторожны!" – подписали видеоролик. Так, все зараженные поверхности в ролике выделили красным. На кадрах видно, как вирус передается от первого человека, который чихнул в свою ладонь, к другим: девушке, взявшейся за одну с молодым человеком дверную ручку; мужчине, который неосмотрительно нажимает на уже зараженную кнопку лифта; девушке, которая берет конверт у носителя инфекции и т.д.