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В Иране возросло число заражений коронавирусом

В Иране возросло число заражений коронавирусом
22:34 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Иране зафиксировали 55 тыс случаев заболевания коронавирусом.

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло до 55 тыс. 743, летальных исходов — на 3 тыс. 452, зафиксированы 19 тыс. 736 случаев выздоровления. 

Об этом заявил сегодня глава департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур, сообщает агентство ИРНА.

"За последние сутки выявлено 2 тыс. 560 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 55 тыс. 743 человека", - сказал Джаханпур.

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Он отметил, что за последние сутки умерли 158 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 3 тыс. 452 человека.

"4 тыс. 103 пациента скоронавирусом находятся в тяжелом состоянии", - уточнил Джаханпур.

По словам Джаханпура, зафиксированы 19 тыс. 736 случаев выздоровления среди заразившихся.

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Иран, Коронавирус, Covid-19, Киянуш Джаханпур.
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