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COVID-19: в Израиле смягчают карантин

COVID-19: в Израиле смягчают карантин
18:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Израиле решили разрешить работать общественному транспорту.

Правительство Израиля объявило о смягчении режима карантина, действующего в стране в связи с коронавирусом, с воскресенья, 12 апреля, сообщают в пятницу израильские СМИ.

В частности, общественный транспорт в стране начнет работать с 5:30 утра, а не с 8:00 утра, как планировалось ранее, чтобы сотрудники организаций и предприятий, не имеющие возможности работать удаленно и вынужденные ездить на работу, могли в срок добираться до рабочего места. До этого общественный транспорт не функционировал, работали только такси и службы доставки на дом.

Кроме того, власти утвердили правила отсрочки выплаты штрафов за нарушение карантина.

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Остальные действующие в связи с режимом карантина ограничения пока что остаются в силе. Так, в Израиле можно выходить из дома на короткие прогулки, за покупками в продуктовый магазин и в аптеку.

Также на улице людям предписано соблюдать дистанцию с другими не менее двух метров и носить маски, либо иным образом прикрывать нос и рот. С 12 апреля, после возобновления работы общественного транспорта, ношение масок в общественных местах станет обязательным. Длительные дальние прогулки запрещены, без крайней необходимости нельзя покидать свой город или населенный пункт.

Работодателям, чьи сотрудники продолжают ездить на работу, предписано допускать к рабочим местам не более 15% сотрудников.

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Кроме того, источник в правительстве заявил порталу "Едиот ахронот", что после праздника Песаха, который начался в этом году 8 апреля и продлится до 16 апреля, в стране начнут "постепенно освобождать рынок от ограничений".

"Люди будут постепенно возвращаться на рабочие места, соблюдая меры предосторожности. Моллы, кафе и рестораны будут закрыты. Потом начнут работать торговые центры - без продуктовых супермаркетов. Постепенно начнут открываться магазины. Есть возможность того, что парикмахеры и косметологи возобновят работу - при условии использования защитных масок", - заявил он.

По словам этого источника, ограничения на перелеты не будут сняты до сентября.

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Несмотря на праздник Песах, граждане соблюдают полный карантин. В первые дни праздника соблюдение ограничений обеспечивала полиция. С пятницы блокпосты сняты.

В Израиле выявили более 10 тыс. заражений коронавирусом, 93 человека скончались. Среди зараженных 164 человека находятся в тяжелом состоянии, а 125 из них подключены к аппаратам ИВЛ, 178 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, у остальных болезнь протекает в легкой форме. При этом большую часть тяжело заболевших составляют люди в возрасте старше 60 лет - более 75%. Свыше 1 тыс. человек в Израиле выздоровели после заражения коронавирусом.

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Израиль, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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