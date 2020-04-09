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"Мы готовимся к борьбе против COVID-19": Арабская коалиция объявила перемирие в Йемене

"Мы готовимся к борьбе против COVID-19": Арабская коалиция объявила перемирие в Йемене
06:10 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Арабская коалиция объявила перемирие в Йемене из-за коронавируса.

Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, объявила двухнедельное перемирие в Йемене в связи с пандемией нового коронавируса SARS-CoV-2.

"Мы готовимся к борьбе против COVID-19", - заявил в среду, 8 апреля, высокопоставленный представитель коалиции, передает DW.

Режим прекращения огня должен вступить в силу 9 апреля в 12.00 по Киеву и в дальнейшем может быть продлен, уточняется в сообщении арабской коалиции.

Повстанцы-хуситы пока публично не отреагировали на эту инициативу.

Ранее все стороны йеменского конфликта поддержали призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша прекратить огонь, чтобы защитить гражданское население от пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

До сих пор в Йемене не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом нового типа. Базовое медицинское обслуживание в стране развалилось в результате многолетних боевых действий. Эксперты опасаются катастрофы, если пандемия распространится на Йемен.

С 2015 года в стране идет война между войсками президента Абда Раббо Мансура Хади, поддерживаемыми Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и другими арабскими государствами, и повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран. В ходе конфликта убиты десятки тысяч человек, большинство из них - гражданские лица.

Напомним: 

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Саудовская Аравия, Йемен, Коронавирус.
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