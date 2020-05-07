Коронавирус в Иране: число инфицированных превысило отметку в 100 тысяч

Новости мира:В Иране количество зараженных COVID-19 перешло черту в 100 тысяч человек.

В Иране зафиксировали 101 650 случаев COVID-19.

Об этом сообщают данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

По состоянию на 1:00 7 мая в Иране диагностировали 101 650 случаев болезни, 81 587 человек уже выздоровели, 6418 умерли.

За последние сутки в стране коронавирусом заболели 1680 человек. 13 645 пациентов продолжают бороться с болезнью.

По данным Worldometer, общее количество зафиксированных в мире случаев COVID-19 составляет 3 778 012, из них 261 311 летальных, выздоровели 1 275 342 человека.