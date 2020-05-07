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Четверг, 07.05.2020
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После шести недель карантина: в Израиле открыли ТЦ, рынки и спортзалы

После шести недель карантина: в Израиле открыли ТЦ, рынки и спортзалы
17:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Израиле в связи положительной тенденцией власти сняли ряд крантинных ограничений.

Израильские власти с четверга, 7 мая, возобновили работу рынков, торговых центров и тренажерных залов, поскольку в стране наблюдается небольшое количество новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

"Торговые центры, рынки и тренажерные залы открылись в четверг утром после шести недель закрытия, поскольку количество новых случаев коронавируса в Израиле остается низким", - говорится в сообщении.

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Однако при этом и впредь все граждане должны соблюдать меры безопасности.

Так, например, посетителям рынка Mahane Yehuda охранники измеряют температуру перед входом на рынок. Кроме того, следят за тем, чтобы рынок не был переполнен. Отмечается, что фрукты и овощи на рынке Mahane Yehuda продаются только упакованными, а покупатели должны быть в маске и в перчатках. Кроме того, сегодня открылись рынки в Тель-Авиве - Кармель и Левинский, а также несколько рынков в Хайфе и Беершеби.

Отмечается, что для клиентов, которые стоят в очереди на улице, должны также быть размещены напоминания о сохранении дистанции. Возле помещений установлены дезинфицирующие средства.

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Пользоваться спортивными и фитнес-залами можно из расчета один человек на 10 метров, с соблюдением правил гигиены.

Сообщается, что если количество новых случаев заболевания будет стремительно расти после отмены ограничений - их могут возобновить. Все ограничения планируют отменить 14 июня. Решение об ослаблении карантина были приняты еще в понедельник.

Как сообщалось, по состоянию на утро 7 мая в мире в общей сложности подтверждены 3,8 млн случаев COVID-19, включая 265 тысяч летальных, выздоровели 1,303 млн человек.

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Израиль, Карантин, Коронавирус.
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