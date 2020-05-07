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Эпидемия COVID-19: Испании количесво зараженных выросло еще на 213 человек

Эпидемия COVID-19: Испании количесво зараженных выросло еще на 213 человек
16:45 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Испании количесво поибших превысило отметку в 26 000.

Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составило за последние сутки — 213 человек, в общем погибли более 26 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает издание El Pais.

Общее количество инфицированных коронавирусом — достигло более 221 тысячи человек в том числе за последние сутки обнаружили 754 новых случая инфицирования. Стоит отметить, что в Испании начали уточнять количество случаев COVID-19 с помощью ПЦР-тестов.

С начала эпидемии умерли 26 070 человек (в том числе за сутки — 213, показатель снизился по сравнению с прошлым днем), а 128 511 полностью выздоровели. Количество людей, находящихся на интенсивной терапии МЗ Испании перестал публиковать.

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Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (63,8 тысячи человек) и Каталонии (51,1 тысяча). Многие инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (109 случаев) и Мелилья (119 случаев).

По общему количеству случаев страна занимает второе место в мире после США. Но в последнее время число смертей и новых случаев заражения снижалось, поэтому со 2 мая жителям вновь разрешили выходить из дома на прогулки и заниматься спортом на открытом воздухе. Пока гулять и заниматься спортом можно только в определенные часы, постепенное смягчение ограничений продолжается.

Министр здравоохранения королевства Сальвадор Илла заявил ранее, как передавало мадридское издание La Razon, что на территории Испании прошел пик COVID-19. “Это данные, которые позволяют нам подтвердить, что мы уже прошли первую фазу эпидемии, достигнув пика”, — подчеркнул он, поблагодарив испанских граждан за соблюдение мер ограничения.

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Также, группа ученых из Института здравоохранения Карлоса III в Мадриде считает, как писало El Pais, что коронавирус нового типа мог циркулировать по территории Испании уже в середине февраля. Как считает вирусолог Хосе Алька, “в Испании не было одного “нулевого пациента”. “Согласно информации, которая есть на сегодня, мы считаем, что (вирус) попал в Испанию как минимум 15 различными путями”, — добавил генетик Фернандо Гонсалес Канделас.

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Испания, Карантин, Коронавирус.
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