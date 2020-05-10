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Минздрав Ирана о COVID-19: Ситуацию ни в коей мере нельзя рассматривать, как нормальную

Минздрав Ирана о COVID-19: Ситуацию ни в коей мере нельзя рассматривать, как нормальную
17:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Ситуация вокруг коронавируса в Иране далека от нормальной.

Коронавирус в Иране еще отнюдь не побежден, сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на представителя иранского Минздрава Киануша Джаханпура.

"Ситуация ни в коей мере нельзя рассматривать, как нормальную", - сказал он в эфире телевидения.

При этом Джаханпур указал на "критическую ситуацию в провинции Хузестан и в до известной степени - в Тегеране".

Так, ранее губернатор Хузестана Али Шариати заявил, что органы государственной власти, банки и коммерческие предприятия, не оказывающие жизненно важных услуг, останутся закрытыми в девяти районах провинции. Также сохраняются ограничения на междугородние перемещения.

Тем временем, в Тегеране действует высший режим опасности.

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С 11 апреля Иран начал выход из режима изоляции, и в частности, в ряде районов страны вновь открыты мечети. В Иране вместе с тем отмечалось сокращение смертности жителей с коронавирусом.

Однако университеты, кинотеатры и стадионы закрыты по всей стране.

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По последним данным, количество выявленных случаев коронавируса в Иране за сутки возросло на 1383 и достигло 107 603. С начала эпидемии скончались 6 640 инфицированных, еще 2675 пациентов находятся в критическом состоянии. 86 143 человека выздоровели.

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Иран, Коронавирус, Covid-19.
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