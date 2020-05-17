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Новое правительство Израиля принесло присягу: в нем будет сразу два премьера

Новое правительство Израиля принесло присягу: в нем будет сразу два премьера
16:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Израиле принесло присягу новое правительство с двумя премьерами.

В воскресенье в Кнессете прошла инаугурация нового правительства Израиля, которое буде иметь одновременно двух премьеров.

Об этом сообщает Jewish News.

"Сегодня, 17 мая, в Израиле -  приведение к присяге нового правительства. Церемония инаугурации началась в 13:00 в здании парламента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые в истории еврейского государства к присяге приводится правительство ротационного обмена, которое возглавят два премьер-министра - Биньямин Нетаньяху и Бени Ганц, которые будут сменять друг друга.

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Состав нового правительства в этот раз определял Биньямин Нетаньяху. Когда его сменит Ганц, он сможет назначить других министров.

До инаугурации прошел ряд переговоров, результатом которых и было назначение новых министров.

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Как сообщалось, перед этим в Израиле месяцами продолжался правительственный кризис. Третьи досрочные парламентские выборы в Израиле состоялись 2 марта. Партия Нетаньяху "Ликуд" одержала победу с небольшим преимуществом, но ей и ее союзникам не удалось получить большинство в парламенте. После этого Нетаньягу и Бени Ганц, возглавляющий партию "Кахоль-Лаван", несколько недель не могли договориться о создании правительства, в том числе и в дополнительно отведенный для этого период. Страна двигалась уже к четвертым досрочным выборам. Однако в конце апреля лидер партии "Ликуд" Нетаньяху и лидер партии "Кахоль-Лаван" Ганц договорились о создании правительства национального единства.

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Израиль, Биньямин Нетаньяху, Бени Ганц.
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