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Авиакатастрофа PS752: в Иране нашли ответственного

Авиакатастрофа PS752: в Иране нашли ответственного
22:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Иран нашел виновного в крушении самолета МАУ.

Виновным за сбивание самолета МАУ в Иране 8 января текущего года оператор ракетной системы, который нарушил правила ведения огня, в условиях, которые сложились на то время.

Об этом информирует Radio Farda.

"Бывший депутат парламента Махмуд Садеки в пятницу заявил, что чиновники установили, что оператор ракетной системы, которая в январе сбила украинский самолет, является ответственным за этот инцидент", - говорится в сообщении.

По его словам, оператор ракетной системы обвиняется в том, что, вероятно, он не общался с командным центром и, полагаясь на "нечеткую информацию" министерства обороны принял решение о запуске ракеты.

Садеки отметил, что хотел получить от министра обороны Ирана разъяснение причин "отсутствия координации в национальной сети противовоздушной обороны", что привело к пуску двух ракет по украинском пассажирском самолете в небе над Тегераном.

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Как сообщалось, 8 января 2020 года после взлета из аэропорта Тегерана ракетой был сбит самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа. Также среди погибших — граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что катастрофа произошла из-за технической проблемы самолета, однако 11 января Иран признал, что авиалайнер был ошибочно сбит бойцами Корпуса стражей Исламской революции.

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Впоследствии также стало известно, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами зенитно-ракетной системы "Тор-М1", которую Иран получил из РФ.

Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ настаивала на передаче бортовых самописцев во Францию, которая имеет необходимые технические возможности для расшифровки.

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Авиакатастрофа, Иран, МАУ, PS752.
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