Скачать
Воскресенье, 17.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Юные украинцы должны знать правду": ко Дню памяти жертв геноцида крымских татар покажут специальный урок
"Юные украинцы должны знать правду": ко Дню памяти жертв геноцида крымских татар покажут специальный урок
"Местные власти не хотели говорить правду": ведущий эпидемиолог КНР вспомнил начало эпидемии в Ухане
В Китае признали, что власти поначалу занижали статистику по COVID-19
Промоутер Усика отреагировал на вызов борца Грицая
Промоутер Усика отреагировал на вызов борца Грицая
Такая же, как и Диана: почему принц Гарри женился на Меган Маркл
Известно, почему принц Гарри женился на Меган Маркл

Авиакатастрофа PS752: Украина может обратиться в Международный суд ООН

Авиакатастрофа PS752: Украина может обратиться в Международный суд ООН
19:55 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины:Украина может обратиться в Международный суд ООН по делу самолета МАУ.

Если переговоры с Ираном по делу авиакатастрофы самолета МАУ у Тегерана зайдут в тупик, Украина и другие пострадавшие страны обратятся в международные арбитражи, в частности Международный суд ООН.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, курирующий дело в отношении сбитого самолета МАУ, в интервью Радио Свобода

"Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности Международный суд ООН. Речь идет не только об Украине, а о едином фронте государств Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины", - сказал он.

Енин пояснил, что речь идет о переговорах относительно объективного беспристрастного расследования, относительно гарантий неповторения инцидентов в будущем и о компенсациях семьям пострадавших, авиакомпании и государству Украина.

Замглавы МИД также выразил надежду, что иранская сторона выполнит свои международные обязательства по передаче "черных ящиков" самолета другой стране.

"Согласно всем международным конвенциям в этой сфере, а это Монреальская и Чикагская конвенция, страна, на территории которой произошел инцидент, должна обеспечить немедленную или расшифровку указанных черных ящиков, или передачу их другому, третьему государству.

Захват украинских моряков: МИД на финальной стадии подачи меморандума в Арбитражный суд ООН

Насколько нам известно, в мире сегодня существует буквально несколько государств, которые имеют соответствующее программное обеспечение и соответствующую экспертизу. Более того, мы уже отработали соответствующую технологическую возможность проведения указанной экспертизы на территории Франции. Теперь мы рассчитываем, что иранская сторона выполнит свои международные обязательства и будет сотрудничать с другими странами, граждане которых пострадали во время катастрофы", - рассказал Енин.

Енин выразил надежду, что на днях будет утвержден состав делегации Украины и соответствующие директивы, которые позволят приблизиться к началу переговоров с Ираном.

Посол в Турции: Манипулируя историей, РФ пытается прикрыть преступления против Украины

Он также отметил, что Украина находится в активном взаимодействии с партнерами из Канады, Швеции, Великобритании, Афганистана для формирования единой позиции в переговорах с иранской стороной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Авиакатастрофа, МАУ, Международный суд ООН, Евгений Енин, PS752.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Богдан прокомментировал идею об участии в выборах мэра Киева
02 Самые красивые шпионки в истории (Фото)
03 Какая крупа самая полезная для сердца и сосудов
04 Рай для нудистов: на каких курортах можно позагорать абсолютно голыми (Фото)
05 Каков Ваш любимый цвет, такой и характер
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 мая
НБУ: Получить наличные из касс торговых предприятий стало проще
НБУ: Получить наличные из касс торговых предприятий стало проще
Карта коронавируса в Украине и мире 17 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
&quot;Большие знания еще впереди&quot;: звезда &quot;Джентльменов&quot; поздравил выпускников 2020 года (Видео)
"Большие знания еще впереди": звезда "Джентльменов" поздравил выпускников 2020 года (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь