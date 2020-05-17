Авиакатастрофа PS752: Украина может обратиться в Международный суд ООН

Новости Украины:Украина может обратиться в Международный суд ООН по делу самолета МАУ.

Если переговоры с Ираном по делу авиакатастрофы самолета МАУ у Тегерана зайдут в тупик, Украина и другие пострадавшие страны обратятся в международные арбитражи, в частности Международный суд ООН.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, курирующий дело в отношении сбитого самолета МАУ, в интервью Радио Свобода

"Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности Международный суд ООН. Речь идет не только об Украине, а о едином фронте государств Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины", - сказал он.

Енин пояснил, что речь идет о переговорах относительно объективного беспристрастного расследования, относительно гарантий неповторения инцидентов в будущем и о компенсациях семьям пострадавших, авиакомпании и государству Украина.

Замглавы МИД также выразил надежду, что иранская сторона выполнит свои международные обязательства по передаче "черных ящиков" самолета другой стране.

"Согласно всем международным конвенциям в этой сфере, а это Монреальская и Чикагская конвенция, страна, на территории которой произошел инцидент, должна обеспечить немедленную или расшифровку указанных черных ящиков, или передачу их другому, третьему государству.

Насколько нам известно, в мире сегодня существует буквально несколько государств, которые имеют соответствующее программное обеспечение и соответствующую экспертизу. Более того, мы уже отработали соответствующую технологическую возможность проведения указанной экспертизы на территории Франции. Теперь мы рассчитываем, что иранская сторона выполнит свои международные обязательства и будет сотрудничать с другими странами, граждане которых пострадали во время катастрофы", - рассказал Енин.

Енин выразил надежду, что на днях будет утвержден состав делегации Украины и соответствующие директивы, которые позволят приблизиться к началу переговоров с Ираном.

Он также отметил, что Украина находится в активном взаимодействии с партнерами из Канады, Швеции, Великобритании, Афганистана для формирования единой позиции в переговорах с иранской стороной.