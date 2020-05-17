Посол в Турции: Манипулируя историей, РФ пытается прикрыть преступления против Украины

Новости Украины:Посол Украины в Турции отмечает, что российский след есть во всех конфликтах на постсоветском пространстве.

В конфликтах на постсоветском пространстве первопричиной неизменно есть российский след или прямое участие РФ, как в войне на востоке Украины и аннексии Крыма.

Об этом сказал посол Украины в Турции Андрей Сибига в интервью изданию Bloomberg Businessweek Türkiye, в частности в ответе на вопрос о причинах конфликтов на постсоветском пространстве.

"Во всем, что вы сказали (о конфликтах на постсоветском пространстве - ред.), можно увидеть одну общую черту, которую мы прослеживаем в каждом конфликте. И это Россия. Это первопричина. Украина хочет мира, и мы на самом деле знаем цену миру и делаем все возможное для наступления мира. Если бы наступление мира зависело только от Украины, то он бы давно наступил", - отметил Сибига.

Он также указал на то, что в этом контексте Россия использует разные пути дезинформации.

"Она хочет присвоить главную роль победителя над нацизмом себе... Манипулируя историей, Россия пытается прикрыть преступления современности против Украины. Россия продолжает гибридную информационную войну против Украины в третьих странах", - сказал посол.

В качестве примера он привел организацию "эпатажных представлений по всему миру" ко Дню победы.

"Это ничто иное, как проявление кремлевской пропаганды в попытках монополизировать победу во Второй мировой войне. Эта победа была общей. Это победа многих народов тогдашнего Советского Союза и стран антигитлеровской коалиции, а не только россиян", - подчеркнул дипломат.

Он также напомнил о том, что для Украины это особенно чувствительный вопрос, поскольку эти провокационные акции проходят под символикой и слоганами, с которыми в 2014 году Россия начала аннексию Крыма, оккупацию части Донбасса.

"Россия... цинично искажает историческую правду, представляя себя в роли главного "антифашиста". А тем временем - убивает моих соотечественников, подло используя символы тогдашней войны", - сказал Сибига.

Как сообщалось, ко Дню победы министры иностранных дел Украины, Литвы, Латвии и Эстонии Дмитрий Кулеба, Линас Линкявичюс, Эдгарс Ринкевичс и Урмас Рейнсалу в совместной статье отметили, что вместо признания победы во Второй мировой войне и поражения нацизма заслугой решимости и жертвенности всех стран-союзников, Россия превратила культ Второй мировой войны в инструмент манипуляций, генерирует многочисленные исторические мифы, отрицая в то же время неудобные исторические факты.