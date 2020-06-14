В Иране зафиксирован резкий рост числа смертей от коронавируса

В Иране зафиксировали за сутки более 100 смертей от COVID-19 впервые за два месяца.

Смертность от коронавируса в Иране в течение одного дня превысила показатель в 100 летальных случаев впервые за два месяца.

Об этом сообщает Al Jazeera.

"Иран сообщил о более чем 100 случаях смерти от коронавируса за сутки впервые за два месяца", - пишет агентство.

Так, во время выступления на местном телевидении пресс-секретарь министерства здравоохранения страны Сима Садат Ларри объявила о 107 смертельных случаях за последние 24 часа, в результате чего общее количество жертв заболевания в стране достигло 8837 человек.

Как сообщалось ранее, Китай в воскресенье сообщил о 57 новых подтвержденных случаях коронавируса, что стало самым большим суточным показателем за последние два месяца.