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Среда, 17.06.2020
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Коронавирус: в Израиле за сутки обнаружили рекордное число инфицированных

Коронавирус: в Израиле за сутки обнаружили рекордное число инфицированных
Обновлено 01:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Telegraf-EPA
В Израиле за последние сутки зафиксировали рекордно высокое число заражений COVID-19 с конца апреля, пишет The Times of Israel.

За последние сутки в Израиле выявили 258 новых случаев заражения, больше всего в Тель-Авиве, который считается сейчас эпицентром новых заражений.

В Израиле коронавирусом на настоящий момент болеют свыше 3,7 тыс. человек, а всего он выявлен у 19,4 тыс. Скончались при этом 302 человека.

По последним данным, еще 39 человек госпитализированы в Израиле с COVID-19 в состоянии средней тяжести, и среди них 29 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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В Израиле в середине марта ввели меры предосторожности, а затем и режим изоляции из-за пандемии коронавируса. Эта страна одна из первых в мире закрыла свои границы для туристов. Ослаблять ограничительные меры начали в конце мая и начале июня.

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Израиль, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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