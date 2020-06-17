Коронавирус: туристический сектор Оттавы недосчитался $1 млрд поступлений

Из-за снижения количества посетителей, вызванного пандемией COVID-19, туристический сектор Оттавы недополучит 1,4 млрд канадских долларов (около 1 млрд долларов США). Как пишет CBC News, об этом свидетельствует анализ организации "Ottawa Tourism", занимающейся пропагандой туризма в столичном регионе.

"Сложно будет восстановить отрасль, которая трудоустраивает 43 тыс. жителей и ежегодно приносит 2,2 млрд долларов. Аналитики "Ottawa Tourism" указывают, что туристический сектор города может потерять в этом году две трети из них, то есть 1,4 млрд долларов, учитывая отмену фестивалей, встреч и других событий", - говорится в сообщении.

CBC добавляет, что Ottawa Tourism внимательно следит за трендами восстановления туризма.

"Руководитель организации предполагает, что "местные" путешествия и короткие дневные поездки восстановятся первыми, после чего вернутся автомобильные путешествия по региону и провинции, поскольку люди комфортнее чувствуют себя сейчас в собственных автомобилях", - пишет CBC News.

В то же время отмечается, что, учитывая особенности и "необязательность" туризма, этот сектор, вероятно, восстановится чуть ли не последним среди других отраслей экономики.

Ранее власти Оттавы объявила об отмене всех летних фестивалей, в том числе и украинского, который проходил в столице страны пять лет подряд.