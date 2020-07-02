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Катастрофа самолета МАУ: Иран согласился выплатить компенсации семьям погибших

Катастрофа самолета МАУ: Иран согласился выплатить компенсации семьям погибших
21:03 Сегодня Телеграф Укринформ
Власти Ирана выплатит компенсации семьям погибших в катастрофе пассажирского самолета МАУ, который был сбит 8 января вблизи Тегерана. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анна Линд, передает Al Jazeera.

"Министр иностранных дел Швеции говорит, что Тегеран согласился выплатить компенсации семьям иностранных жертв сбитого самолета", - говорится в сообщении.

Линд добавила, что договоренности были достигнуты по результатам переговоров между Ираном и странами, граждане которых погибли в катастрофе.

"Мы подписали меморандум о взаимопонимании, что сейчас начнем вести переговоры с Ираном касательно деталей выплаты компенсаций ближайшим родственникам погибших", - сказала представитель шведского правительства.

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Хотя пока неясно, какими будут суммы выплат, министр заявила, что "не сомневается", что Иран выплатит компенсации.

Как сообщалось, 8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел аварию самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 граждан Украины - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что катастрофа произошла из-за технической проблемы самолета, однако 11 января Иран признал, что авиалайнер был ошибочно сбит бойцами Корпуса стражей Исламской революции.

Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ настаивала на передаче бортовых самописцев во Францию, которая имеет необходимые технические возможности для расшифровки.

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Официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации еще в марте согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако этого так и не было сделано.

21 июня Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет вынуждена подать иски в международные суды против Ирана, если власти этой страны не выполнят своих обязательств касательно сбитого в Тегеране самолета МАУ.

Между тем, 26 июня на Совете ИКАО представители Ирана вновь согласились передать во Францию для расшифровки бортовые самописцы, однако в этот раз обязались сделать это до 20 июля.

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Все по теме:

Иран, МАУ, Финансы, Катастрофа.

Автор:

Телеграф
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