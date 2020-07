Протесты в Ираке: демонстранты пытались ворваться в "зеленую зону" Багдада (Видео)

Видео и изображения из Зеленой зоны показывают, что службы безопасности используют слезоточивый газ и водометы, чтобы попытаться разогнать протестующих. Как сообщают местные СМИ, несколько демонстрантов получили травмы.

Отмечается, что целью протестующих является посольство Саудовской Аравии.

Демонстрация началась в знак протеста против "оскорбления" газетой Al-Sharq Al-Awsat шиитского религиозного лидера Али аль-Систани, "публикацией оскорбительной карикатуры".

#Shia protesters are trying to storm the #Saudi Embassy in #Baghdad’s #GreenZone after the daily newspaper Asharq al-Awsat angers Shias in #Iraq by publishing a cartoon of the most senior cleric Ali #Sistani. Iraqi forces using water cannons to disperse them. #العراق #السعودية pic.twitter.com/I6XjYqht3H

— Raveen Aujmaya (@raveenaujmaya) July 5, 2020