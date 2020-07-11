Коронавирус: в Иране запретили поминки и свадьбы

Президент Ирана призвал запретить проведение свадеб и похоронных мероприятий, поскольку страна пытается справиться с резким ростом случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Middleeasteye.

В субботу президент Хасан Рухани призвал запретить проведение больших собраний, но настоял, чтобы экономика страны оставалась открытой.

"Мы должны запретить церемонии и собрания по всей стране, будь то поминки, свадьбы или вечеринки", - сказал Рухани.

Вскоре после телевизионной речи Рухани полиции Тегерана объявила о закрытии всех свадебных и траурных мест в столице до дальнейшего уведомления.

Иран с середины апреля постепенно ослабляет режим самоизоляции, но недавно сообщил о резком росте заболеваемости.

Число погибших от осложнений коронавирусной инфекции за последние сутки выросло на 188 до 12 635, в то время как общее число диагностированных случаев достигло 255 117, увеличившись за 24 часа на 2 397.