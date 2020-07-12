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Иран озвучил новую причину крушения самолета МАУ

Иран озвучил новую причину крушения самолета МАУ
04:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
В комплексе ПВО, который сбил самолет Международных авиалиний Украины в Иране, были нарушены настройки, поскольку ранее его транспортировали. Об этом сообщается в докладе Организации гражданской авиации Ирана, сообщает ТАСС.

"Один из комплексов ПВО Тегерана был перемещен. Это привело к изменению его географического положения и направления. После перемещения не было перенастройки", - говорится в документе.

В докладе уточняется, что в связи с неверными настройками система ошибочно идентифицировала украинский самолет как объект, движущийся с юго-западного направления в сторону Тегерана, тогда как лайнер на самом деле вылетал из иранской столицы.

Ранее иранские военные утверждали, что самолет МАУ был сбит случайно в результате человеческой ошибки.

Напоминаем, 8 января 2020 года после вылета из тегеранского аэропорта им. имама Хомейни был сбит самолет авиакомпании МАУ. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и экипаж. Также среди погибших - граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что катастрофа произошла из-за технической проблемы самолета, однако 11 января Иран признал, что авиалайнер был ошибочно сбит бойцами Корпуса стражей Исламской революции.

Впоследствии также стало известно, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами зенитно-ракетной системы "Тор-М1", которую Иран получил из РФ.

Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ настаивала на передаче бортовых самописцев во Францию, которая имеет необходимые технические возможности для расшифровки.

Официальный представитель Ирана в международной организации гражданской авиации еще в марте согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого не было сделано.

В настоящее время в Иране задержаны шесть обвиняемых по делу о сбитом самолете МАУ.

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Иран, Самолет, МАУ.

Автор:

Телеграф
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