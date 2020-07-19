Протесты в Иране: суд отложил казнь трех участников

Иран приостановил приведение в исполнение смертной казни для троих граждан, участвовавших в массовых демонстрациях в ноябре прошлого года. Сообщает Aljazeera.

Адвокат одного из обвиняемых в участии в беспорядках заявил, что запрос о пересмотре дела был передан в Верховный суд страны и есть надежда, что вердикт будет отменен.

Трое молодых иранцев 26-летний Амирхосейн Моради, 28-летний Саид Тамджиди и 26-летний Мохаммад Раджаби обвиняются в поджогах в ноябре 2019 года.

17 июля, после объявления приговора, в Иране вновь начались протесты.

Демонстрации начались 15 ноября, после того, как власти страны приняли решение о повышении цен на бензин более чем в два раза, что усугубило жителей, пострадавшей от введенных накануне санкций, страны.

Волна насилия прокатилась по всей стране, по данным правительства в акциях погибли 230 и пострадали тысячи человек.

Amnesty International в свою очередь назвала цифру в 304 погибших, а группа экспертов ООН в декабре заявляло об имеющихся неподтвержденных данных о гибели около 400 человек, среди которых не менее 12 детей.

В США утверждают, что число убитых превышает 1000.