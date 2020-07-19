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Протесты в Иране: суд отложил казнь трех участников

Протесты в Иране: суд отложил казнь трех участников
Обновлено 20:27 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Иран приостановил приведение в исполнение смертной казни для троих граждан, участвовавших в массовых демонстрациях в ноябре прошлого года. Сообщает Aljazeera.

Адвокат одного из обвиняемых в участии в беспорядках заявил, что запрос о пересмотре дела был передан в Верховный суд страны и есть надежда, что вердикт будет отменен. 

Трое молодых иранцев 26-летний Амирхосейн Моради, 28-летний Саид Тамджиди и 26-летний Мохаммад Раджаби обвиняются в поджогах в ноябре 2019 года. 

17 июля, после объявления приговора, в Иране вновь начались протесты

Демонстрации начались 15 ноября, после того, как власти страны приняли решение о повышении цен на бензин более чем в два раза, что усугубило жителей, пострадавшей от введенных накануне санкций, страны. 

Волна насилия прокатилась по всей стране, по данным правительства в акциях погибли 230 и пострадали тысячи человек. 

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Amnesty International  в свою очередь назвала цифру в 304 погибших, а группа экспертов ООН в декабре заявляло об имеющихся неподтвержденных данных о гибели около 400 человек, среди которых не менее 12 детей. 

В США утверждают, что число убитых превышает 1000. 

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Иран, Протесты.

Автор:

Телеграф
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