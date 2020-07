В небе над Сирией истребитель США пытался перехватить пассажирский иранский лайнер

Инцидент произошел вечером 23 июля над военной базой США в сирийской провинции Хомс. Американский истребитель F-15 вплотную приблизился к пассажирскому лайнеру иранской авиакомпании Mahan Air.

Пилот самолета начал лавировать и попытался уйти от истребителя. Во время опасного маневра пострадали трое пассажиров, также сообщается, что травмировались члены экипажа.

Поже в сети появились видео пассажиров, где видно, что люди испугались и начали паниковать.

According to a source in #CENTCOM, the #USAF F-15C pilots followed routine procedure in-order to visually inspect the Airbus A310-304 while it was passing over a #US military base over Al-Tanf, but pilot of #MahanAir panicked & performed dangerous maneuver (quick dive!) pic.twitter.com/S8pnV832cK

— Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (B) (@BabakTaghvaee1) July 23, 2020