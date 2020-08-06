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Стало известно, кто первым из иностранных лидеров посетит Бейрут после взрыва

Стало известно, кто первым из иностранных лидеров посетит Бейрут после взрыва
07:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
6 августа президент Франции Эмманюэль Макрон собирается в Ливан. Он станет первым мировым лидером, кто посетит Бейрут после серии взрывов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон станет первым иностранным лидером, который после серии взрывов в Бейруте посетит Ливан.

Как сообщили французские СМИ, Макрон в четверг отправится в эту ближневосточную страну.

Французский лидер проведет переговоры с президентом Ливана Мишелем Ауном и премьером страны Хасаном Диабом.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в среду сообщил о решении направить три самолета в Ливан для оказания помощи Бейруту, сильно пострадавшему от мощных взрывов.

Напомним, взрыв произошел 4 августа в ливанской столице в морском порту. Погибло более сотни людей, еще тысячи ранены. Взрыв уничтожил почти полгорода. Власти страны объявили город зоной бедствия и ввели режим ЧП. По предварительным данным ущерб от взрыва оценивается минимум в $3 млрд.

По версии властей причиной взрыва стали сварочные работы. На одном из складов находилось 2 750 тонн нитрата аммония (амиачная селитра), чтобы избежать воровства, сотрудники порта решили заделать на складе отверстия, через которые могли пробраться злоумышленники. 

Однако в ходе проведения сварочных работ произошла детонация.

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Ливан, Бейрут, Эмманюэль Макрон.

Автор:

Телеграф
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