COVID-19: В Армении стартуют ИФА-тестирования на антитела к коронавирусу

Проект под названием "Covid Antibody" реализуют экспериментаторы Ереванского государственного медицинского университета (ЕГМУ).
"Во всем мире в последние несколько месяцев начались исследования антител к короанвирусу, и, естественно, исследователи ЕГМУ присоединяются к этому научному вызову и начинают анализ антител против SARS-CoV2 в рамках проекта COVID Antibody", — прокомментировал ректор вуза Армен Мурадян.
Для участия в проекте необходимо иметь положительный ответ теста на коронавирус, заполнить заявку, посетить больницу и сдать бесплатный анализ крови, добавил Мурадян.
"Наши ученые исследуют формирование антител после заражения и их количество в организме человека", — пояснил он, подчеркнув, что данный процесс абсолютно безопасен для человека.
Участие носит добровольный характер, добавил ректор ЕГМУ.
Напомним, в Украине обязательное ИФА-тестирование на антитела к коронавирусу, в первую очередь, должны проходить медики, полицейские, нацгвардейцы и пограничники.