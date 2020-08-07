COVID-19: В Армении стартуют ИФА-тестирования на антитела к коронавирусу

В Армении стартует массовое исследование на наличие антител к covid-19 у жителей страны. Об этом сообщают в armradio.am.

Проект под названием "Covid Antibody" реализуют экспериментаторы Ереванского государственного медицинского университета (ЕГМУ).

"Во всем мире в последние несколько месяцев начались исследования антител к короанвирусу, и, естественно, исследователи ЕГМУ присоединяются к этому научному вызову и начинают анализ антител против SARS-CoV2 в рамках проекта COVID Antibody", — прокомментировал ректор вуза Армен Мурадян.

Для участия в проекте необходимо иметь положительный ответ теста на коронавирус, заполнить заявку, посетить больницу и сдать бесплатный анализ крови, добавил Мурадян.

"Наши ученые исследуют формирование антител после заражения и их количество в организме человека", — пояснил он, подчеркнув, что данный процесс абсолютно безопасен для человека.

Участие носит добровольный характер, добавил ректор ЕГМУ.

Напомним, в Украине обязательное ИФА-тестирование на антитела к коронавирусу, в первую очередь, должны проходить медики, полицейские, нацгвардейцы и пограничники.