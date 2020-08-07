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Пятница, 07.08.2020
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Эпидемия COVID-19: в Германии второй день подряд фиксируют более 1 тыс случаев заражения

Эпидемия COVID-19: в Германии второй день подряд фиксируют более 1 тыс случаев заражения
15:52 Сегодня Телеграф
На данный момент в ФРГ уже второй день фиксируют более 1000 новых случаев заболевания на коронавирус, впервые со средины мая. Об этом сообщают в Институте Роберта Коха.

В связи с распространением коронавируса за прошедшие 24 часа в стране выявили 1 тыс 147 новых случаев заражения из которых скончались 8 человек.

Общее количество достигло 214 тыс 214 человек из которых умерли 9 тыс 183 пациента.

На данный момент средняя заболеваемость по Германии за прошедшую неделю составила 5,8 случаев на 100 000 населения.

Хотя в Берлине и земле Северный Рейн-Вестфалия данный показатель значительно превысил средний по стране.

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Вспышки, связанные с коронавирусом, возникали эпизодически в разных местах и связаные с семейными празднованиями и религиозными мероприятиями, а также в помещениях для беженцев, иногда на предприятиях с наемными работниками.

Правительство также прибегало к усилению карантинных ограничений.

Так, в частности, в земле Мекленбург-Передняя Померания были приостановлены занятия в двух школах, которые открылись только в прошлый понедельник. В одной из них положительный тест на коронавирус оказался у учителя, в другой - у школьника. В обоих проведено тестирование всех детей и преподавательского состава. Мекленбург-Передняя Померания стала первой землей, где дети вернулись за парты.

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Все по теме:

Германия, ФРГ, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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