В Израиле продолжаются протесты: на улицы вышли десятки тысяч человек (Фото, Видео)

По сообщениям СМИ, в демонстрации в Иерусалиме в субботу приняли участие около 20 000 человек, впрочем организаторы, ссылаясь на свои данные, заявили, что на улицы вышло около 37 тысяч человек.

На изображениях в социальных сетях и новостных организациях видно, как полиция тащит нескольких протестующих к резиденции Нетаньяху.

Это 11-я неделя антиправительственных протестов в Израиле.

Меньшие протесты также прошли в других частях Израиля, в том числе на эстакадах и возле частного дома Нетаньяху в престижном городе Кесария.

Biggest protest in Jerusalem so far demandng resignation of Netanyahu via @nirhasson pic.twitter.com/2bU1uvJvYX

— sebastian usher (@sebusher) August 29, 2020