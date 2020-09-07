В Израиле в очередной раз ужесточили карантин: власти вводят комендантский час

Власти Израиля в очередной раз ввели жесткие карантинные ограничения на фоне скачка заболеваемости коронавирусом COVID-19.

В Израиле ввели комендантский час с понедельника, 7 сентября, в 40 городах. Об этом сообщило издание Jerusalem Post.

Комендантский час будет действовать с 19:00 до 5:00 из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В это время будут закрыты все предприятия и непродовольственные магазины.

Также будет прекращена работа учебных заведений, кроме дошкольных учреждений и заведений специального образования.

Кроме того, вводится ограничение на собрание людей: не более 10 человек в закрытых помещениях и 20 человек на открытых пространствах.

Выезд и въезд из городов с комендантским часом также будет ограничен.

Окончательный список городов все еще неизвестен, но ожидается, что он будет выпущен в понедельник утром.

Всего в Израиле коронавирус подтвержден у более 131 тысячи человек, 1019 умерли.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника, 7 сентября, диагностировали 138 068 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки в стране выявили еще 2 174 новых больных.

По состоянию на утро понедельника, 7 сентября, в мире зафиксировали 27 292 583 случая коронавирусной инфекции COVID-19.