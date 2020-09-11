Вспышка COVID-19: в Армении ввели карантин до 11 января

"Учитывая эпидемическую напряженную ситуацию во всем мире, а также то, что в Армении коронавирусная инфекция остается распространенной, правительство Армении приняло решение с 11 сентября до 11 января 2021 года ввести по всей территории страны карантинный режим.
Данное решение приводится в действие после его публикации", - говорится в решении армянского правительства.
В соответствии с решением правительства до завершения карантинного срока въезд в страну сухопутным путем запрещается. Исключение применяется только в отношении дипломатов и членов их семей. Также в страну могут прибыть для участия на похоронах или панихидах.
Право на въезд также имеют водители, выполняющие межгосударственные перевозки.
Все прибывающие в Армению должны пройти медобследование и в случае выявления признаков заболевания госпитализироваться, также указывается в решении.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Армении составляет 45 503. Вирус выявлен примерно у 1,4% жителей республики. Пик распространения инфекции был зафиксирован 7 июня, когда за сутки зарегистрировали 766 новых случаев инфицирования.
Согласно данным ВОЗ - в Армении 45 326 инфицированных, из них 906 погибло.
Также сообщалось, что 11 сентября, по данным Минздрава в Украине зафиксировали рекордную заболеваемость COVID-19 - за сутки заболели 3144 человек. В Киеве впервые выявили 404 больных за сутки.