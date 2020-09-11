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Вспышка COVID-19: в Армении ввели карантин до 11 января

Вспышка COVID-19: в Армении ввели карантин до 11 января
Обновлено 16:50 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Правительство Армении в пятницу в связи с завершением срока режима чрезвычайного положения приняло решение ввести в стране карантин до 11 января 2021 года. Соответствующее решение кабмина республики опубликовано на официальном сайте правительства. Об этом сообщают в News.am.

"Учитывая эпидемическую напряженную ситуацию во всем мире, а также то, что в Армении коронавирусная инфекция остается распространенной, правительство Армении приняло решение с 11 сентября до 11 января 2021 года ввести по всей территории страны карантинный режим.

Данное решение приводится в действие после его публикации", - говорится в решении армянского правительства. 

В соответствии с решением правительства до завершения карантинного срока въезд в страну сухопутным путем запрещается. Исключение применяется только в отношении дипломатов и членов их семей. Также в страну могут прибыть для участия на похоронах или панихидах.

Право на въезд также имеют водители, выполняющие межгосударственные перевозки. 

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Все прибывающие в Армению должны пройти медобследование и в случае выявления признаков заболевания госпитализироваться, также указывается в решении.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Армении составляет 45 503. Вирус выявлен примерно у 1,4% жителей республики. Пик распространения инфекции был зафиксирован 7 июня, когда за сутки зарегистрировали 766 новых случаев инфицирования. 

Согласно данным ВОЗ - в Армении 45 326 инфицированных, из них 906 погибло.

Также сообщалось, что 11 сентября, по данным Минздрава в Украине зафиксировали рекордную заболеваемость COVID-19 - за сутки заболели 3144 человек. В Киеве впервые выявили 404 больных за сутки.

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Армения, Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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