ОАЭ, Бахрейн и Израиль подписали соглашение о нормализации отношений

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений с Израилем на фоне растущего напряжения в отношениях с Ираном.

Президент США Дональд Трамп во вторник провел церемонию в Белом доме, во время которого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписал соглашения о нормализации отношений с министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдуллой бен Зайед Аль Нахайяном и министром иностранных дел Бахрейна Абдуллатифом Аль Зайани.

Подписанные сделки делают ОАЭ и Бахрейн третей и четвертой арабскими странами, предпринявшими шаги для нормализации отношений с Израилем. Подобные мирные договора были подписаны с Египтом в 1979 году и Иорданией в 1994 году.

"Народы Ближнего Востока больше не позволят разжигать ненависть к Израилю и оправдывать радикализм или экстремизм. И они больше не позволят отрицать великую судьбу своего региона", - сказал Трамп на церемонии в Белом доме.

"Это соглашение в конечном итоге расширится и включит в себя другие арабские государства. И в конечном итоге оно может положить конец арабо-израильскому конфликту раз и навсегда", - сказал Нетаньяху.

Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Впрочем сделка вызвала неоднозначную реакцию мирового сообщества.

В субботу палестинцы в Газе сожгли фотографии лидеров Израиля, США, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов в знак протеста против действий двух стран Персидского залива по нормализации отношений с Израилем.