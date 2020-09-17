МИД Сирии отреагировало на признания Трампа о желании ликвидировать Асада

Сирийское внешнеполитическое ведомство отреагировало на заявления президента США Дональда Трампа о намерениях ликвидировать Башара Асада.

Об этом сообщает государственное агентство SANA.

"Признания Трампа подтверждают, что США являются государством, находящимся вне закона, а американская администрация применяет те же методы, что и террористы, то есть убийства и расправы", — заявили в МИД.

Напомним, ранее Трамп признался, что несколько лет назад хотел ликвидировать президента Сирии Башара Асада, однако против выступил министр обороны Джеймс Маттис.

Новые высказывания Трампа по ликвидации Асада противоречат его заявлениям в прошлом. В частности, в 2018 году президент США уверял, что убийство сирийского лидера "никогда даже не обсуждалось".