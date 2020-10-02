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Фанатка боевиков «ЛНР» и «ДНР» Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе

Фанатка боевиков «ЛНР» и «ДНР» Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе
12:10 Сегодня Телеграф Фото: telegram
Российская певица Юлия Чичерина, которая любит выступать для боевиков "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе, отправилась в Нагорный Карабах.

Об этом стало известно из сообщения российского пропагандиста Семена Пегова.

По его информации, Чичерина якобы попала под обстрел азербайджанских беспилотников.

Он также добавил, что на момент последнего их разговора Чичерина "была безопасности" и вместе с мужем находилась в блиндаже.

По сообщению Пегова, Чичерина "прибыла в НКР поддержать объявившую о независимости республику и выступить на мероприятии".

Стоит отметить, что утром 2 октября в своем Instagram Чичерина выложила фото в каске и бронежилете.

 
 
 
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Публикация от Юлия Чичерина (@julia_chicherina)

Ранее сообщалось, что в Нагорном Карабахе не утихают столкновения, в сети появилась свежая информация о войне между Арменией и Азербайджаном.

Телеграф следит за происходящим в регионе. Подробнее узнать о деталях конфликта в Нагорном Карабахе вы можете в нашем материале.

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Юлия Чичерина, Нагорый Карабах.

Автор:

Телеграф
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