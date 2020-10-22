Азербайджан взял под контроль 22 населенных пункта в Карабахе: свежая карта боев

Азербайджан продолжает отчитываться о захвате новых территорий в Нагорном Карабахе. На 22 октября Баку сделало значительный рывок вперед.

1 город, 21 поселок и село в Нагорном Карабахе взяла под контроль армия Азербайджана. В списке населенные пункты Зангиланского, Физулинского и Джабраильского районов.

О каждой новой освобожденной "точке" в своем твиттере подписчикам сообщает президент Азербайджана Ильхам Алиев, называя армию своей страны доблестной.

Доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации поселок Миндживан, села Хурама, Хумарлы, Сарыл, Бабайлы, Учюнджу Агалы, Гаджаллы, Гырах Мюшлан, Удгюн, Турабад, — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 21, 2020

Ичери Мюшлан, Меликли, Джахангирбейли, Бахарлы Зангиланского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан!

— Ilham Aliyev (@presidentaz) October 21, 2020

Доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Геджагезлю, Ашагы Сейидахмедли, Зергер Физулинского района, села Балянд, Папы, Тулус, Гаджылы, Тинли Джебраильского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 21, 2020

Также в сети появились фотографии азербайджанских военных, которые отвоевывают у Армении населенные пункты в Нагорном Карабахе. Каждый снимок подписан, некоторые "герои" на фоне боевых побратимов, другие - рядом с военной техникой.

Сегодня карта боевых действий в Нагорном Карабахе, где военный конфликт обострился в конце сентября, выглядит так.

Как ранее сообщал "Телеграф", накануне Турция заявила о готовности поддержать в карабахском конфликте Азербайджан, который и так теснит армянскую армию, нанося ей ежедневно серьезный урон.