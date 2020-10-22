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Азербайджан взял под контроль 22 населенных пункта в Карабахе: свежая карта боев

Азербайджан взял под контроль 22 населенных пункта в Карабахе: свежая карта боев
Обновлено 09:45 Сегодня Телеграф
Азербайджан продолжает отчитываться о захвате новых территорий в Нагорном Карабахе. На 22 октября Баку сделало значительный рывок вперед.

1 город, 21 поселок и село в Нагорном Карабахе взяла под контроль армия Азербайджана. В списке населенные пункты Зангиланского, Физулинского  и Джабраильского районов. 

О каждой новой освобожденной "точке" в своем твиттере подписчикам сообщает президент Азербайджана Ильхам Алиев, называя армию своей страны доблестной. 

 

 

Также в сети появились фотографии азербайджанских военных, которые отвоевывают у Армении населенные пункты в Нагорном Карабахе. Каждый снимок подписан, некоторые "герои" на фоне боевых побратимов, другие - рядом с военной техникой. 

 

Сегодня карта боевых действий в Нагорном Карабахе, где военный конфликт обострился в конце сентября, выглядит так. 

Как ранее сообщал "Телеграф", накануне  Турция заявила о готовности поддержать в карабахском конфликте Азербайджан, который и так теснит армянскую армию, нанося ей ежедневно серьезный урон. 

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Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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