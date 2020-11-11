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Дипломаты ЕС пострадали во взрыве на кладбище в Саудовской Аравии (фото с места)

Дипломаты ЕС пострадали во взрыве на кладбище в Саудовской Аравии (фото с места)
16:38 Сегодня Телеграф Фото: twitter - Clarencewoman

В среду 11 ноября, в городе Джидда, что в Саудовской Аравии произошел взрыв на немусульманском кладбище в результате которого было ранено несколько человек.

Об этом сообщила в своем Твиттере журналистка Clarence Rodriguez.

Там же она поделилась кардами с места происшествия.

По предварительным данным, от взрыва пострадали 4 человека.

Все случилось в тот момент, когда несколько дипломатических делегаций из Европейского Союза и других стран присутствовали на мероприятии в честь "Дня памяти", который организовало посольство Франции.

Отмечается, что этот взрыв стал уже вторым инцидентом в сфере безопасности, произошедшим в портовом городе за прошедшие пару недель.

Стоит напомнить, что 17 октября в столице Франции обезглавили местного учителя. По предварительным данным, все произошло из-за того, что мужчина назвал карикатуры на пророка Мухаммеда примером свободы слова.

Читайте также в материале "Телеграф": Террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в столице Австрии. 

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Все по теме:

ЕС, Саудовская Аравия, Пострадавшие, Дипломаты, Джидда.

Автор:

Телеграф
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