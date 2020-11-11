Дипломаты ЕС пострадали во взрыве на кладбище в Саудовской Аравии (фото с места)

В среду 11 ноября, в городе Джидда, что в Саудовской Аравии произошел взрыв на немусульманском кладбище в результате которого было ранено несколько человек.

Об этом сообщила в своем Твиттере журналистка Clarence Rodriguez.

Там же она поделилась кардами с места происшествия.

#ArabieSaoudite Tentative d'attentat ce matin au cimetière des non-musulmans à #Jeddah. Lors de la cérémonie du #11Novembre. En présence du Consul Général de France, , ...& expatriés français. Des blessés...

15j après attaque au couteau au Consulat, la France encore visée !? pic.twitter.com/whjBGlLdad — Clarence Rodriguez (@Clarencewoman) November 11, 2020

По предварительным данным, от взрыва пострадали 4 человека.

Все случилось в тот момент, когда несколько дипломатических делегаций из Европейского Союза и других стран присутствовали на мероприятии в честь "Дня памяти", который организовало посольство Франции.

Отмечается, что этот взрыв стал уже вторым инцидентом в сфере безопасности, произошедшим в портовом городе за прошедшие пару недель.

Стоит напомнить, что 17 октября в столице Франции обезглавили местного учителя. По предварительным данным, все произошло из-за того, что мужчина назвал карикатуры на пророка Мухаммеда примером свободы слова.

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