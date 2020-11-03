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ИГИЛ взял на себя ответственность за нападение в столице Австрии

ИГИЛ взял на себя ответственность за нападение в столице Австрии
23:57 Вт, 3 Ноябрь 2020 Телеграф

Террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в столице Австрии. 

Как сообщает Reuters, ИГИЛ обнародовала через свое информагентство Amaq снимок человека, подписанного, как Абу Дажна Аль-Албани и заявила, что он стоит за нападением 2 ноября. 

Ранее власти Австрии сообщили, что нападавший был осужден за то, что собирался выехать в Сирию и присоединиться к террористам "Исламского государства".

 Как сообщалось ранее, вечером 2 ноября в Вене несколько террористов совершили серию нападений на общественные заведения.

После атаки 4 человека погибли и еще 17 получили ранения.

Портал SITE Intelligence Group, отслеживающий активность террористов в сети, заявлял, что атака является "платой за участие Австрии в возглавляемой США коалиции" по борьбе с ИГИЛ. 

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Теракт, Австрия, Вена, ИГИЛ.

Автор:

Телеграф
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