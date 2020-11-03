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Стрельба в Австрии: за атакой могут стоять джихадисты

Стрельба в Австрии: за атакой могут стоять джихадисты
Обновлено 06:32 Сегодня Телеграф

Портал SITE Intelligence Group, занимающийся отслеживанием действий террористических организаций в интернете, заявил о причастности джихадистов к нападению на Вену. 

Сайт утверждает, что атака является "платой за участие Австрии в возглавляемой США коалиции" по борьбе с ИГИЛ.

Напомним, нападение произошло вечером 2 ноября группой террористов, которые открыли огонь сначала по синагоге, а затем по людям в ряде общественных заведений, среди которых еврейский центр и ресторан. 

Глава МВД страны Карл Негаммер сообщил, что погибли два человека - мужчину расстреляли на улице, а женщина скончалась в больнице. Еще 15 человек находятся в больнице, часть из них в критическом состоянии.  

Также известно о ликвидации одного из нападавших. 

Еще по меньшей мере один из террористов смог скрыться. 

Нападавшие использовали длинноствольное огнестрельное оружие. Операция по поимке преступников продолжается, в ней задействована большая часть полиции города и военные.

Ранее газета Kurier сообщала о семи погибших, среди которых полицейский. 

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Австрия, Вена, ИГИЛ.

Автор:

Телеграф
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