На Синае в Египте при крушении вертолета погибли европейские миротворцы

12 ноября в Красном море между Синайским полуостровом Египта и островом Тиран Саудовской Аравии упал вертолет миротворческих сил, в результате чего погибли 8 солдат разных национальностей.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Раньше всех.Ну почти".

По предварительным данным, катастрофа унесла жизни 6 американцев, одного француза и чеха. Все военнослужащие были членами международных сил, которым было поручено следить за выполнением мирного соглашения между Египтом и Израилем, подписанного в 1979 году.

Вероятной причиной крушения вертолета на юге полуострова, считают технические неисправности.

Мирное соглашение предусматривают развертывание многонациональных сил по наблюдению с 1981 года, и в настоящее время в эти силы входит чуть более 1100 солдат различных национальностей, дислоцированных на Синайском полуострове.

Стоит напомнить, что ранее 11 ноября, в городе Джидда, что в Саудовской Аравии произошел взрыв на немусульманском кладбище в результате которого было ранено несколько человек.

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