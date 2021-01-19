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Найдены тела украинских моряков с судна "Арвин"

Найдены тела украинских моряков с судна "Арвин"
Обновлено 09:28 Сегодня Телеграф

Среди трех тел погибших моряков, найденных в понедельник, 18 января, на месте крушения корабля Arvin, который затонул в воскресенье, 17 января, у берегов Турции, оказались двое украинцев.

Об этом сообщила пресс-секретарь консульства Украины в Турции Анна Шмык.

По ее словам, погибшие являются гражданами Украины. Поисковые работы значительно осложнял сильный снег, поэтому турецкая сторона привлекла дополнительную технику. Спасатели продолжают искать еще трех членов экипажа судна.

Отметим, что ранее сообщалось о найденном теле гражданина России. Таким образом, общее количество погибших в результате аварии возросло до трех человек. А спасти состоянию на сейчас удалось шестерых моряков, из которых пятеро - украинцы.

При этом, спикер украинского консульства также уточнила, что спасенных укринских моряков во вторник, 19 января, доставят самолетом в Анкару, откуда они должны отправиться домой.

Как сообщал "Телеграф", ранее спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что на борту находились 10 граждан Украины и еще 2 иностранца. Уже удалось спасти 6 человек, двое погибли. 4 моряков продолжали искать (тела трех из четырех уже нашли).

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Украинцы, Корабли, Катастрофы, Украинские моряки, Арвин, Arvin.
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