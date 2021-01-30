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Появилось видео с борта турецкого сухогруза на момент крушения в Черном море

Появилось видео с борта турецкого сухогруза на момент крушения в Черном море
Обновлено 09:08 Сегодня Телеграф

Появилось видео момента перелома судна "Arvin" в Черном море, в результате крушения которого удалось выжить только 6 членам экипажа из 12.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Новости Одесса".

На кадрах видно, что сначала корабль подкидывает на волнах, а буквально через минуты одна часть корабля отламывается от другой. После этого на судне раздаются крики, звуки спешки и беготни.

Напомним, сухогруз "Arvin" затонул у берегов Турции 17 января. На его борту было 12 членов экипажа - 10 украинцев и двое россиян. Судно перевозило селитру и направлялось из грузинского порта Поти в болгарский Бургас.

Как сообщал "Телеграф", ранее спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что на борту находились 10 граждан Украины и еще 2 иностранца. Уже удалось спасти 6 человек, двое погибли. 4 моряков продолжали искать (тела трех из четырех уже нашли).

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 2,998

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Турция, Видео, Катастрофы, Сухогрузы, Arvin.
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