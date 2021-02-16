Первые потери при Байдене: в Ираке нанесли смертельный ракетный удар по базе США (видео)

По американскому воинскому контингенту в Ираке нанесли ракетный удар. Среди военнослужащих и гражданских есть потери.

Атака на военную базу произошла в четверг вечером 15 февраля, на севере страны в столице Курдского автономного района Эрбиле.

"Первоначальная информация, что сегодня вечером по войскам коалиции в Эрбиле был открыт не прицельный огонь. Был убит 1 гражданский подрядчик, 5 гражданских подрядчиков ранены и 1 военнослужащий США ранен. Дополнительная информация будет позже", - сообщил в twitter представитель международной операции коалиционных сил "Непоколебимая решимость" полковник Уэйн Маротто.

Initial reports that Indirect Fire landed on Coalition Forces in Erbil tonight. There was 1 civilian contractor killed, 5 civilian contractors injured and 1 US service member injured. More information to follow. — OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) February 15, 2021

Как заявили в курдском Министерстве внутренних дел, около 21.30 по местному времени (20.30 по Киеву) по Эрбилю и его окраинам были выпущены ракеты, несколько человек было ранено, сообщает Reuters.

Минимум три ракеты упали недалеко от международного аэропорта Эрбиль в автономном районе поздно ночью. Журналисты услышали несколько громких взрывов и увидели, что недалеко от аэропорта вспыхнул пожар. Стоит отметить, что армия США занимает военную базу рядом с гражданским аэропортом.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка Сарая Аулия аль-Дам, заявив, что она была нацелена против "американской оккупации в Ираке".

Стоит отметить, что это первые потери американских войск в Ираке при новом президент Джо Байдене. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты "возмущены" этим нападением.

Напомним, в четверг, 21 января в центре столицы Ирака - Багдаде произошел теракт: двое предположительно террористов-смертников подорвали себя находясь в толпе граждан. В результате взрыва погибли десятки людей