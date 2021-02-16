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Первые потери при Байдене: в Ираке нанесли смертельный ракетный удар по базе США (видео)

Первые потери при Байдене: в Ираке нанесли смертельный ракетный удар по базе США (видео)
Обновлено 09:35 Сегодня Телеграф

По американскому воинскому контингенту в Ираке нанесли ракетный удар. Среди военнослужащих и гражданских есть потери.

 Атака на военную базу произошла в четверг вечером 15 февраля,  на севере страны в столице Курдского автономного района Эрбиле.

"Первоначальная информация, что сегодня вечером по войскам коалиции в Эрбиле был открыт не прицельный огонь. Был убит 1 гражданский подрядчик, 5 гражданских подрядчиков ранены и 1 военнослужащий США ранен. Дополнительная информация будет позже", - сообщил в twitter представитель международной операции коалиционных сил "Непоколебимая решимость"  полковник Уэйн Маротто.

 Как заявили в курдском Министерстве внутренних дел, около 21.30 по местному времени  (20.30 по Киеву) по Эрбилю и его окраинам были выпущены ракеты, несколько человек было ранено, сообщает Reuters.

 Минимум три ракеты упали недалеко от международного аэропорта Эрбиль в автономном районе поздно ночью. Журналисты услышали несколько громких взрывов и увидели, что недалеко от аэропорта вспыхнул пожар. Стоит отметить, что армия США занимает военную базу рядом с гражданским аэропортом.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка Сарая Аулия аль-Дам, заявив, что она была нацелена против "американской оккупации в Ираке".

Стоит отметить, что это первые потери американских войск в Ираке при новом президент Джо Байдене. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты "возмущены" этим нападением.

Напомним, в четверг, 21 января в центре столицы Ирака - Багдаде произошел теракт: двое предположительно террористов-смертников подорвали себя находясь в толпе граждан. В результате взрыва погибли десятки людей

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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США, Ирак, Ракеты, Курдистан.
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