Первые потери при Байдене: в Ираке нанесли смертельный ракетный удар по базе США (видео)

По американскому воинскому контингенту в Ираке нанесли ракетный удар. Среди военнослужащих и гражданских есть потери.

Атака на военную базу произошла в четверг вечером 15 февраля, на севере страны в столице Курдского автономного района Эрбиле.

"Первоначальная информация, что сегодня вечером по войскам коалиции в Эрбиле был открыт не прицельный огонь. Был убит 1 гражданский подрядчик, 5 гражданских подрядчиков ранены и 1 военнослужащий США ранен. Дополнительная информация будет позже", - сообщил в twitter представитель международной операции коалиционных сил "Непоколебимая решимость" полковник Уэйн Маротто.

Initial reports that Indirect Fire landed on Coalition Forces in Erbil tonight. There was 1 civilian contractor killed, 5 civilian contractors injured and 1 US service member injured. More information to follow.

