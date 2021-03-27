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Застрявший в Суэцком канале сухогруз "начертил" в Красном море силуэт пениса (фото)

Застрявший в Суэцком канале сухогруз "начертил" в Красном море силуэт пениса (фото)
04:30 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Судно Ever Given, которое село на мель в Суэцком канале, до этого покружило в Красном море, нарисовав пенис. 

Это заметило издание Vice в данных сервиса для отслеживания траектории судов VesselFinder. 

Представитель сервиса отметил, что никакой ошибки в их данных быть не может. А вот представитель перевозчика Bernhard Schulte Shipmanagement отметил, что такое художество возникло "совершенно случайно", ведь корабли часто перемещаются по случайной траектории, пока ждут возможности пройти по каналу. 

Ever Given нарисовал член

Как сообщалось ранее, корабль Ever Given компании Evergreen сел на мель во время прохождения Суэцкого канала 23 марта. 

Простой других кораблей обходится мировой экономике в почти 10 миллиардов долларов ежедневно, а потому многие компании решили не ждать пока проход разблокируют, а направили свои судна в обход Африки.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 101

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Египет, Суэцкий канал, Ever Given.
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