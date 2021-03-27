Застрявший в Суэцком канале сухогруз "начертил" в Красном море силуэт пениса (фото)

Судно Ever Given, которое село на мель в Суэцком канале, до этого покружило в Красном море, нарисовав пенис.

Это заметило издание Vice в данных сервиса для отслеживания траектории судов VesselFinder.

Представитель сервиса отметил, что никакой ошибки в их данных быть не может. А вот представитель перевозчика Bernhard Schulte Shipmanagement отметил, что такое художество возникло "совершенно случайно", ведь корабли часто перемещаются по случайной траектории, пока ждут возможности пройти по каналу.

Как сообщалось ранее, корабль Ever Given компании Evergreen сел на мель во время прохождения Суэцкого канала 23 марта.

Простой других кораблей обходится мировой экономике в почти 10 миллиардов долларов ежедневно, а потому многие компании решили не ждать пока проход разблокируют, а направили свои судна в обход Африки.