Число жертв пожара в коронавирусной больнице Багдада выросло в несколько раз (видео последствий)

Во время пожара в COVID-больнице Ибн Аль-Хатиба на юго-востоке Багдада погибли 82 человек и 110 получили ранения.

Об этом 25 апреля сообщил глава МВД генерал-майор Халед аль-Муханна.



По его словам в учреждении не достаточно приняли меры безопастности, что повлияло на число пострадавших и погибших.

Часть из всех жертв погибла из-за пожара, другая же выбросилась из окна.

Аль-Муханна подчеркнул, что около 90 процентов медучреждений не соблюдают меры предосторожности, что нужно рассматривать как тяжкое преступление.

Он также отметил, что с начала года в стране произошло около 7 тысяч пожаров.

Видео момента пожара и кадры очевидцев с места событий:

Напомним, что 23 апреля в США молодые родители устроили мощный взрыв, который слышали во всех уголках штата и местные жители приняли за землетрясение, что произошел во время вечеринки, организованной по случаю объявления пола будущего ребенка.