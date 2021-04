Десятки человек погибли в пожаре, вспыхнувшем в реанимации для больных COVID-19 в Багдаде (видео)

Как минимум, 27 человек погибло и 46 были ранены в ходе пожара, произошедшего в больнице на юго-востоке Багдада. В здании проходили лечение пациенты, больные коронавирусом.

ЧП в произошло в субботу, 24 апреля. Горела больница Ибн Хатиба в районе моста Дияла в иракской столице. Причиной трагедии стал взрыв кислородного баллона, сообщает reuters.

По словам Главы подразделения гражданской обороны Ирака, пожар начался в отделении легочной реанимации. Он также заявил о 90 спасенных пациентах из 120. Позже Министерство здравоохранения и окружающей среды сообщило, что всего в больнице на момент пожара находилось 200 пациентов. Всех спасенных перевезли в другие больницы.

At least 23 people were killed and 44 injured in a fire on Saturday at a hospital in southeastern #Baghdad

По факту трагедии начато расследования с целью установления виновных в происшествии.

The fire caused many of the oxygen tanks designated to support the #COVID19 patients in the hospital to explode. #Baghdad so far dozens of victims have been reported. pic.twitter.com/OAC8Jt3jq3

