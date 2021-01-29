В Румынии горела больница с COVID-пациентами, четверо погибших

В столице Румынии Бухаресте четверо человек погибли в результате пожара в больнице, где лечат коронавирусных больных.

Как сообщает агентство Reuters, пожар произошел в ночь на 29 января в Национальном институте инфекционных заболеваний Матея Балса.

Этот институт является одним из крупнейших и наиболее часто используемых для лечения больных с COVID-19 в стране.

В корпусе, где был пожар, находилось около 100 больных. Трех пострадавших в палатах нашли уже мертвыми, четвертого человека пытались реанимировать, но спасти его не удалось.

Как сообщает издание, у эвакуированных пациентов были средние и серьезные инфекции COVID-19, и большинство из них использовали кислород. Больных разместили в приемном покое, а также перевезли в другие клиники.

На месте происшествия работают спасатели, также прибыл министр здравоохранения Влад Войкулеску. Причина возгорания пока неизвестна.

Известно, что здание больницы, в котором возник пожар, было построено в 1953 году и было полностью отремонтировано.

Следует отметить, что это уже второй крупный пожар в больнице за последние месяцы. Так, в ноябре 2020 года в городе Пятра-Нямц горела больница, в которой лечат больных с коронавирусом. Тогда погибли по меньшей мере 10 человек, еще несколько получили травмы.