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Пятница, 29.01.2021
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В Румынии горела больница с COVID-пациентами, четверо погибших

В Румынии горела больница с COVID-пациентами, четверо погибших
Обновлено 12:23 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

В столице Румынии Бухаресте четверо человек погибли в результате пожара в больнице, где лечат коронавирусных больных.

Как сообщает агентство Reuters, пожар произошел в ночь на 29 января в Национальном институте инфекционных заболеваний Матея Балса.  

Этот институт является одним из крупнейших и наиболее часто используемых для лечения больных с COVID-19 в стране.

Пожар в румынской больнице, 29.01.2021

В корпусе, где был пожар, находилось около 100 больных. Трех пострадавших в палатах нашли уже мертвыми, четвертого человека пытались реанимировать, но спасти его не удалось.

Как сообщает издание, у эвакуированных пациентов были средние и серьезные инфекции COVID-19, и большинство из них использовали кислород. Больных разместили в приемном покое, а также перевезли в другие клиники.

На месте происшествия работают спасатели, также прибыл министр здравоохранения Влад Войкулеску. Причина возгорания пока неизвестна.

Известно, что здание больницы, в котором возник пожар, было построено в 1953 году и было полностью отремонтировано.

Следует отметить, что это уже второй крупный пожар в больнице за последние месяцы. Так, в ноябре 2020 года в городе Пятра-Нямц горела больница,  в которой лечат больных с коронавирусом. Тогда погибли по меньшей мере 10 человек, еще несколько получили травмы.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Румыния, Пожар, Бухарест, Коронавирсу.
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