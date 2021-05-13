Доброе утро из сектора Газа: в сети показали видео последствий израильского обстрела

В четверг, 13 мая, утром стали видны последствия мощного удара Вооруженных сил Израиля по сектору Газа в ответ на ракетную атаку боевиков "ХАМАС".

Кадры из одного из подвергшихся удару ЦАХАЛа населенных пунктов в секторе Газа опубликовала израильская журналистка и редактор "Israel News" Рут Кирьяти (Ruth Kiryati) в своем аккаунте в Twitter.

בוקר טוב מעזה pic.twitter.com/c03gfj5hA4 — Ruth kiryati Israel News (@RuthKiryati) May 13, 2021

На видео видно, что часть боеприпасов попали на проезжую часть, из-за чего дорожное полотно разломало и раскурочило на довольно большой площади, а в местах попадания образовались глубокие воронки.

Ранее Армия обороны Израиля публиковала кадры уничтожения отряда боевиков, которые пытались запустить беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой в сторону Израиля.

Также ввиду того, что боевики "ХАМАС" размещали свои огневые точки и штабы в населенных пунктах, израильская армия прицельными ударами уничтожала целые высотные здания.