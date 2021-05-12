Израильская армия уничтожила террористов за миг до запуска начиненного взрывчаткой дрона из Газы: видео момента

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает отражать и пресекать атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа.

Так, в среду, 12 мая, днем Армия обороны Израиля в своем аккаунте в Twitter сообщила о ликвидации отряда боевиков, которые пытались запустить беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой в сторону Израиля и опубликовала кадры ликвидации:

ОПЕРАТИВНЫЕ КАДРЫ: Это момент, когда мы ликвидировали террористический отряд, который готовился запустить беспилотный летательный аппарат с взрывчаткой из Газы в Израиль. pic.twitter.com/pYo7smZsuC — Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 12, 2021

Также в ЦАХАЛ сообщили об уничтожении установки для запуска ракет ХАМАС, из которой собирались запустить 10 ракет по израильским городам Ашдод и Ашкелон.

В еще одном сообщении сообщается, что "некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удар по двум отрядам ХАМАС, запускающим противотанковые ракеты".

Как сообщалось, вответ на массированный ракетный удар по территории Израиля боевиками ХАМАС со стороны сектора Газа израильская армия атаковала важные военные объекты движения.