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Израильская армия уничтожила террористов за миг до запуска начиненного взрывчаткой дрона из Газы: видео момента

Израильская армия уничтожила террористов за миг до запуска начиненного взрывчаткой дрона из Газы: видео момента
Обновлено 15:50 Сегодня Телеграф скриншот

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает отражать и пресекать атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа.

Так, в среду, 12 мая, днем Армия обороны Израиля в своем аккаунте в Twitter сообщила о ликвидации отряда боевиков, которые пытались запустить беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой в сторону Израиля и опубликовала кадры ликвидации:

Также в ЦАХАЛ сообщили об уничтожении установки для запуска ракет ХАМАС, из которой собирались запустить 10 ракет по израильским городам  Ашдод и Ашкелон.

В Секторе Газа ракетные и авиаудары: что сейчас происходит между Израилем и Палестиной

В еще одном сообщении сообщается, что "некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удар по двум отрядам ХАМАС, запускающим противотанковые ракеты".

Как сообщалось, вответ на массированный ракетный удар по территории Израиля боевиками ХАМАС со стороны сектора Газа израильская армия атаковала важные военные объекты движения.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 269

Все по теме:

Израиль, ХАМАС, Сектор Газа, Видео, ЦАХАЛ, Удары.
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